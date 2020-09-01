Как избавиться от клопов в доме?

Присутствие клопов в доме - это неприятная ситуация. Такие насекомые могут не только раздражать своим внешним видом, но и вызывать массу заболеваний. Избавиться самостоятельно от этих паразитов не так просто. Если вы готовы к длительным и сложным работам, то эта статья вам поможет. Если же вы хотите упростить ситуацию, вам подойдёт дезинфекция от клопов. Заказав её в специализированной службе, вы раз и навсегда избавитесь от надоедливых насекомых.

Как избавиться от клопов?

Существует несколько способов выведения клопов из квартиры:

Химические

К ним нужно прибегать в последнюю очередь, если другие способы оказались не действенными. Дело в том, что все химические способы небезопасны для человека. Так что если вы хотите провести дезинфекцию безопасно, лучше не рисковать, а пригласить специалистов. Существуют как жидкие, так и порошкообразные средства. После проработки помещения препаратами необходимо проветривать квартиру в течение определенного времени.

Народные

Если вы не сторонник использования химикатов, бороться с клопами вы можете народными средствами. Для этого вам понадобятся следующие вещества:

скипидар; горячая вода; трансформаторное масло; полынь.

Скипидар отпугивает клопов. Что касается полыни, то это растение можно высушить и раскидать по помещению. Желательно бросать полынь в местах размещения клопов. Полынь выделяет неприятный запах, который не переносят паразиты.

Механические

Если клопов не очень много, попробуйте устранить их механически. Для этого вам нужно будет сначала заставить клопов выбраться наружу. Создайте много шума, чтобы взбудоражить насекомых. Начните передвигать мебель или стучать по ней. После того, как клопы вылезут, нужно будет просто растоптать их ногами. Также можно попытаться собрать кровососущих насекомых пылесосом. У подобного способа есть свои минусы: вы не сможете заставить выползти насекомых. Наверняка несколько вредителей окажутся в живых. Также яйца окажутся нетронутыми и через некоторое время кровососы опять вылупятся.

Температурные

Клопы боятся очень высоких и низких температур. Многие спецслужбы используют термообработку помещения, поскольку она безопасна и показывает свою эффективность. Клопы боятся температуры от минус 20 градусов Цельсия. При продолжительном воздействии такой температуры они погибают в течение пары часов. В морозную погоду распахните окна и просто запустите холодный воздух в дом. Покиньте квартиру, через несколько часов вернитесь в неё, все клопы будут уничтожены.

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