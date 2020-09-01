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Общество

Скопившийся мусор по ул. Б.Покровской убрали после вмешательства прокуратуры

03 сентября 2020 09:45  [68] Общество

Скопившийся мусор по ул. Б.Покровской убрали после вмешательства прокуратуры. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 сентября 2020 года, ранее была организована проверка после информации об отходах, которые никто не убирал на протяжении длительного времени.

По результатам проверки администрацией Нижегородского района оперативно приняты меры к устранению нарушений правил благоустройства, мусор убрали.

По факту выявленного нарушения главе администрации района внесено представление, оно находится на рассмотрении.

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