Скопившийся мусор по ул. Б.Покровской убрали после вмешательства прокуратуры Общество

Скопившийся мусор по ул. Б.Покровской убрали после вмешательства прокуратуры. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 сентября 2020 года, ранее была организована проверка после информации об отходах, которые никто не убирал на протяжении длительного времени.

По результатам проверки администрацией Нижегородского района оперативно приняты меры к устранению нарушений правил благоустройства, мусор убрали.

По факту выявленного нарушения главе администрации района внесено представление, оно находится на рассмотрении.