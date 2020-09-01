НБД-Банк проведет вебинар по вопросам правильного использования субсидий на поддержку бизнеса Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

Вебинар "Ковидные" расходы. Субсидия получена. Что дальше?" пройдет в формате видеоконференции 10 сентября. В роли спикера выступит эксперт в сфере налогового консультирования, учета и аудита Елена Вахранева. Об этом сообщили в пресс-службе НБД-Банка.

Государство оказало поддержку малому и среднему бизнесу в виде субсидий, однако у многих предпринимателей и бухгалтеров возникает вопрос, связанный с оформлением антикризисных льгот. Что можно включить в затраты для исчисления налога на прибыль, и какие действия нужно предпринять для подготовки к налоговой проверке — ответы на эти и многие другие вопросы будут даны на предстоящем вебинаре.

"В рамках образовательного проекта "Лидер года" мы провели уже целую серию очень продуктивных вебинаров для среднего и малого бизнеса. Анализируя актуальные проблемы и вопросы предпринимателей, мы стараемся оперативно дать на них развернутые ответы, включающие ситуации, с которыми МСБ еще только предстоит столкнуться. Предупрежден – значит вооружен! Уверен, вебинар по "ковидным" субсидиям поможет предпринимателям оптимизировать бизнес-расходы", — прокомментировал директор департамента маркетинга ПАО "НБД-Банк" Олег Корень.

Зарегистрироваться на бесплатный вебинар можно по ссылке.

Количество мест на мероприятие ограничено. В конце вебинара спикер ответит на вопросы участников.