Почти 200 школьных команд вышли в полуфиналы "Большой перемены" по результатам решения кейсов от "Ростелекома" Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Завершился дистанционный этап всероссийского конкурса для школьников 8–10 классов "Большая перемена" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Как сообщили в пресс-службе ПАО "Ростелеком", специалисты компании разработали для участников соревнований кейсы по направлению "Меняй мир вокруг!": "Цифровые сервисы для умного города" и "Кибербезопасность".

В полуфиналы "Большой перемены" вышли 6 тысяч школьников. Среди них — 158 команд, которые представили предложения по развитию умных городов и цифровых регионов, и 37 команд, предложивших решения по кибербезопасности.

Полуфиналы пройдут с 9 сентября по 25 октября 2020 года в девяти регионах РФ. На этом этапе участники получат новые задания по девяти тематическим направлениям, в том числе кейс от "Ростелекома". Естественно, задачи станут сложнее, а требования к качеству решений еще выше.