"Единая Россия" проверяет обеспеченность школ горячим питанием Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" начала проверять обеспечение младших школьников горячим питанием в регионах. В проверках будут участвовать депутаты партии всех уровней — от сельских поселений до Федерального Собрания, аппарат региональных и местных отделений "Единой России", активисты "Молодой Гвардии", представители региональных органов власти и родители, рассказала координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Родители школьников сами охотно включаются в такой контроль, потому что им небезразлично, в каких условиях учатся их дети. К примеру, в августе партия проводила во всех регионах страны "Родительскую приемку" школ. В этой акции приняли участие более 10 тысяч родителей учащихся. Они смогли лично оценить качество выполненных ремонтных работ, оснащенность учебных классов и лабораторий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, благоустройство школьных территорий — все то, что в процессе обучения может повлиять на здоровье и успеваемость детей", - пояснила Алена Аршинова.

В ходе сентябрьского мониторинга будут учитывать жалобы родителей и детей, а также сообщения в открытых источниках.

"У нас внутри партпроекта "Новая школа" действует чат в мессенджере, где все региональные координаторы страны находятся на постоянной связи, и мы оперативно обмениваемся информацией, в том числе поступающими из различных источников информации сигналами о возникающих проблемах. В большинстве случаев нам удается устранять недостатки в регионах оперативно, своими силами. Если проблема оказывается системной, требующей решения на федеральном уровне, мы ее решаем совместно с профильными органами власти, как правило, с Минпросвещения России и Рособрнадзором, а при необходимости и с Правительством РФ", - подчеркнула Алена Аршинова.

Региональный координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Марина Еминцева сообщила, что более 146 тысяч младших школьников в области будут обеспечены горячим питанием в этом году.

"Одно из наиболее актуальных нововведений в наступившем учебном году - организация горячего питания 1-4 классов. Все аспекты данного вопроса в течение последних двух месяцев обсуждались на регулярных заседаниях межведомственной комиссии по организации горячего питания. Можно сказать, что мониторинг организации горячего питания для младших школьников начался еще в августе, при посещении образовательных организаций депутатами всех уровней. В ходе подготовки к новому учебному году при посещении школ знакомились с необходимой распорядительной документацией, оснащением пищеблоков технологическим оборудованием, кухонной посудой и инвентарем, а также принимались срочные меры по нерешенным вопросам", - рассказала она.

Координатор партпроекта пояснила, что в ходе мониторинга в сентябре изучается строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: расстановка обеденных столов, соблюдение специально разработанного графика посещения столовой и приема пищи по классам, график уборки и обеззараживания помещений, наличие наглядных форм прививания навыков здорового питания. Анализируются созданные условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, одноразовых полотенец и/или электросушилок в умывальниках). Кроме того, изучается, как администрация учебного учреждения проводит мероприятия разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса (персонала, родителей, обучающиеся).

"По итогам мониторинга для оперативного реагирования будет приниматься во внимание информация, полученная из разных источников: сведения от администрации школ, предложения и жалобы от родителей, удовлетворенность питанием детей, а также объемы пищевых отходов после приема пищи", - сообщила Марина Еминцева.