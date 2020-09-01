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Лазерная коррекция зрения

03 сентября 2020 13:05  [43]

Лазерная коррекция зрения https://www.zir.com.ua/lazernaya_korrektsiya_zreniya/ - метод, который помогает восстановить зрение быстро и безболезненно. Подобная процедура пользуется огромной популярностью в последнее время.

Коррекция зрения с помощью лазера помогает пациентам восстановить зрение и перестать носить очки, линзы.

Метод "холодного" лазера корректирует зрение. При правильном направлении луча происходит преломление света в зрачке. От специалиста требуется сфокусировать направление луча на сетчатке. В результате пациент начинает лучше видеть и все окружающие предметы он воспринимает четко без каких-либо помутнений.

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Достоинства процедуры

Лазерная коррекция зрения имеет массу преимуществ:

  1. Процедура проходит быстро. Воздействовать на роговицу глаза можно не больше 60 секунд. В некоторых случаях достаточно и 5 секунд;
  2. Процедура абсолютно безопасна. Клиники используют современное оборудование, которое позволяет провести процедуру без каких-либо последствий;
  3. Коррекцию делают специалисты высшей категории;
  4. Врачи могут сделать прогноз. Перед тем, как пациент отправляется на коррекцию, специалист проводит осмотр и прогнозирует исход;
  5. Совершенно безболезненно. Никаких уколов в глаза не делают. Специалисты используют местную капельную анестезию;
  6. Результат заметен сразу. Зрение возвращается на долгие годы, и пациент может отказаться от ношения очков и использования линз.

Кому подходит лазерная коррекция?

Лазерная коррекция зрения подходит далеко не каждому. Процедуру испытать на себе могут следующие категории людей:

  • Те, кто устал от очков и контактных линз;
  • Люди, достигшие 18-ти лет;
  • Те, кто имеет стабильное зрение на протяжении долгого времени;
  • Люди, которые не имеют глазных болезней и инфекций.

От процедуры придется отказаться больным сахарным диабетом и страдающим аутоиммунными болезнями. Не допускаются к коррекции зрения и женщины в период вскармливания ребенка. Период беременности также считается противопоказанием.

Принять решение может только специалист. Он должен провести тщательный осмотр и направить пациента на детальный анализ.

Врач также подбирает методику. Т.к. современная медицина может поправить зрение разнообразными способами, специалист должен посмотреть на пациента и установить уровень его зрения. Несмотря на то, что лазерная коррекция зрения – процедура простая и безболезненная, стоит подходить к ней со всей ответственностью и доверять дело только опытным специалистам.

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