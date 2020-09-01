Лазерная коррекция зрения https://www.zir.com.ua/lazernaya_korrektsiya_zreniya/ - метод, который помогает восстановить зрение быстро и безболезненно. Подобная процедура пользуется огромной популярностью в последнее время.
Коррекция зрения с помощью лазера помогает пациентам восстановить зрение и перестать носить очки, линзы.
Метод "холодного" лазера корректирует зрение. При правильном направлении луча происходит преломление света в зрачке. От специалиста требуется сфокусировать направление луча на сетчатке. В результате пациент начинает лучше видеть и все окружающие предметы он воспринимает четко без каких-либо помутнений.
Достоинства процедуры
Лазерная коррекция зрения имеет массу преимуществ:
Кому подходит лазерная коррекция?
Лазерная коррекция зрения подходит далеко не каждому. Процедуру испытать на себе могут следующие категории людей:
От процедуры придется отказаться больным сахарным диабетом и страдающим аутоиммунными болезнями. Не допускаются к коррекции зрения и женщины в период вскармливания ребенка. Период беременности также считается противопоказанием.
Принять решение может только специалист. Он должен провести тщательный осмотр и направить пациента на детальный анализ.
Врач также подбирает методику. Т.к. современная медицина может поправить зрение разнообразными способами, специалист должен посмотреть на пациента и установить уровень его зрения. Несмотря на то, что лазерная коррекция зрения – процедура простая и безболезненная, стоит подходить к ней со всей ответственностью и доверять дело только опытным специалистам.
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