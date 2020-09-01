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Общество

Новое оборудование поступит в центральную больницу Городецкого района в этом году

03 сентября 2020 13:32  [1] Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Новое оборудование будет закуплено в центральную больницу Городецкого района до конца этого года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В Городецкую ЦРБ поступят аппарат ультразвуковой диагностики, аппарат искусственной вентиляции легких, функциональные кровати, аппарат для роботизированной механотерапии конечностей. На эти цели будет направлено 65,6 млн рублей из федерального и 3,28 млн рублей - из регионального бюджета.

"Высокотехнологичное оборудование, которое получают медучреждения региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение", помогает врачам оказывать медицинскую помощь на качественно новом уровне. Особое внимание при этом уделяется аппаратам, которые позволяют проводить раннюю диагностику и выявлять, в частности, острые нарушения мозгового кровообращения, онкологические заболевания", - отметил Глеб Никитин.

Недавно в филиал №1 Городецкой ЦРБ в Заволжье уже поступил новый компьютерный томограф. Сейчас специалисты проводят его пусконаладку и параллельно обучаются эксплуатации работы с высокотехнологичным оборудованием. На замену компьютерного томографа из федерального бюджета было выделено более 32 млн рублей.

Она добавила, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента России Владимира Путина больница уже получила 8 мониторов пациента в реанимацию первичного сосудистого отделения на сумму почти 800 тысяч рублей.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в текущем году новое высокотехнологичное оборудование в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" поступит в городские клинические больницы №5 и №39 Нижнего Новгорода, в Уренскую, Городецкую и Лысковскую ЦРБ.

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