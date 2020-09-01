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Политика

Дума Дзержинска VI созыва завершила работу

03 сентября 2020 13:42  [69] Политика

Дума Дзержинска VI созыва завершила работу. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.

За пять лет депутатский корпус провел 65 заседаний, было принято около 1000 решений. Среди них - возвращение к единоначалию в системе управления муниципалитетом, создание Общественной палаты города и нового органа городской власти – Контрольно-счетной палаты, утверждение муниципальной программы "Формирование современной городской среды".

Дума была сформирована по мажоритарному принципу (выборы по одномандатным избирательным округам). Интересы жителей 36 городских округов представлял 41 депутат (по различным причинам довыборы были проведены в разные годы по округам №24,26,28,32,35).

Некоторых народных избранников думы шестого созыва можно назвать "старожилами" представительного органа. Один из них – Сергей Лесков – был депутатом в пяти созывах. Константин Фокин, Галина Демахина, Зяки Умяров, Михаил Орлов, Андрей Герасимов, Владимир Сипров – получали мандат депутата в четырех созывах.

В депутатский корпус входили представители четырех партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР. Самую большую депутатскую группу сформировали сторонники "Единой России".

Обсуждение вопросов предварительно проходило на думских комитетах. В течение работы шестого созыва функционировало девять комитетов и две постоянных комиссии.

"Результат нашей работы, думаю, не в количестве принятых решений и не в числе проведенных мероприятий. Он – в изменениях, которые произошли в итоге в городе в сфере благоустройства, в работе социальных учреждений, поддержке льготников, политической жизни. Оценку сделанному даст время и наши жители", - прокомментировал завершение созыва председатель Думы Сергей Попов.

"Хочу поблагодарить своих коллег и сказать спасибо тем, кто взаимодействовал с Думой, помогал, спорил, требовал – администрации, законодательному собранию области, правительству региона и, конечно, дзержинцам. От души хочу пожелать депутатам будущего седьмого созыва плодотворной работы, в основе которой - развитие своего округа и нашего города", - добавил он.

Полномочия депутатов этого созыва продлятся до первого заседания Думы VII созыва. Выборы в представительный орган состоятся 13 сентября 2020 года.

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