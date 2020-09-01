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Общество

Нижегородцы осенью могут привиться от гриппа новыми вакцинами

03 сентября 2020 13:49  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы осенью 2020 года могут привиться от гриппа вакциной с обновленным антигенным составом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В управлении пояснили, что в область сейчас поступила первая партия вакцины против гриппа "Совигрипп" и "Флю-М".

В текущем сезоне используется вакцина с обновленным антигенным составом. Так, в состав вакцины, поступившей в регион, входят вирус, подобный штамму A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09; подобный штамму A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); подобный штамму B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage), а также вирус, подобный штамму B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

По информации портала Национальные проекты,в настоящее время не было прямых научных исследований, касающихся того, оказывает ли прививка от гриппа влияние на уровень заболеваемости коронавирусом, но этот вопрос обязательно будет изучен в ближайшее время.

В управлении Роспотребнадзора также сообщают, что в эпидсезон 2020-2021 гг. в регионе планируется привить против гриппа 1,6 млн человек (51,3% от совокупного населения) за счет бюджета, в том числе 1,2 млн взрослых и 383,9 тысячи детей. Кроме того, иммунизация против гриппа будет проводиться за счет средств предприятий, организаций и граждан.

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