Какими бывают осветительные приборы?

Представить свою жизнь без света невозможно. Если раньше было достаточно одной лампочки, то сегодня мы стараемся приобрести люстры, красивые светильники и прочие осветительные приборы, чтобы украсить свой дом и сделать интерьер еще лучше.

Типы и назначение осветительных приборов

Магазин "Линия Света" предлагает своим клиентам огромный ассортимент осветительных приборов на любой вкус и размер кошелька.

Светильники

С помощью светильника можно перераспределить свет внутри комнаты. Световой поток подается под нужным углом.

Выбирать светильник нужно с учетом всех требований. Во-первых, прибор должен качественно рассеивать свет. Во-вторых, полностью освещать помещение.

В продаже можно найти не только приборы, которые выполняют свое основное предназначение - освещают комнату. В некоторых случаях устройство предназначено для выполнения светосигнальной функции.

Внутри светильника устанавливают либо лампочку накаливания, либо специальную разрядную лампочку. В моделях последнего типа используют светодиодные лампочки или лампочки смешанного типа.

Светильники можно разделить на:

Стационарные - используются в разных условиях;

Переносные - самые удобные. Потому что позволяют переносить их в любой угол комнаты;

Передвижные - обычно это крупные модели, которые не так просто сдвинуть с места.

Большая часть приборов работает от сети, но есть и те, которые питаются от батареи. На современном рынке популярностью пользуются устройства, которые позволяют регулировать световые характеристики.

Люстры

Люстра есть в каждом доме. Это своего рода светильники, только подвесные. Они могут состоять из одной лампы, а могут из нескольких. Кроме лампочек прибор состоит из дополнительных элементов, которые рассеивают свет.

Современные люстры можно назвать настоящим произведением искусства. Тоже можно сказать и про технические характеристики прибора. Включить можно одну лампу, а можно сочетать их.

Модели последнего поколения комплектуются пультом, который позволяет управлять люстрой на расстоянии. И это очень удобно. Не нужно постоянно вставать к выключателю и все комбинации выполнять с помощью пульта дистанционного управления.

Бра

Бра – светильник, который крепится к стене. Используют их в небольших комнатах. Они могут полностью заменить люстру и смотрятся довольно привлекательно.

Например, в маленькой и низкой комнате люстра будет смотреться неуместно. А вот бра найдет свое место и гармонично впишется в любой интерьер.

Иногда бра сочетают вместе с люстрой. Используют небольшие светильники для того, чтобы подсветить отдельные участки комнаты. Дизайнеры научились с помощью света проводить зонирование.

Видов осветительных приборов очень много. При выборе стоит обращать внимание на технические характеристики и подбирать тот, который гармонично впишется в интерьер.

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