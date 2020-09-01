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Спорт

ФК "Нижний Новгород" подписал контракт с Артемом Галаджаном из "Ротора"

03 сентября 2020 14:18  [65] Спорт

Фото: ФК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный клуб "Нижний Новгород" подписал двухлетний контракт с Артемом Галаджаном. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Ранее 22-летний футболист выступал за ФК "Локомотив", "Казанка", "Оренбург", "Ротор" (Волгоград), юношеские сборные России различных возрастов.

В ФК "Нижний Новгород" Артем Галаджан будет играть под девятым номером.

"Артем Галаджан - молодой футболист, выступавший за юношеские сборные России различных возрастов. Хорошо зарекомендовал себя на уровне молодежных команд. Пришел в наш клуб, чтобы заявить о себе во взрослом футболе и вместе с командой выполнить поставленные задачи", - заявил заместитель генерального директора по трансферной политике ФК "НН" Игорь Кудряшов.

СПРАВКА:

Артем Галаджан родился 22 мая 1998 года в Новороссийске. Является воспитанником новороссийского футбольного клуба "Черноморец". В возрасте 12 лет перешел в систему московского "Локомотива".

Обладатель Кубка России-2016/2017. Чемпион России-2017/2018. Победитель ОЛИМП-Первенства ФНЛ-2019/2020.

Рост - 180 см, вес - 71 кг.

 

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Теги:
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