Нижегородским школьникам организуют внеклассные мероприятия в дни досрочного голосования Общество

Внеклассные мероприятия вместо уроков пройдут в школах Нижегородской области во время предварительных выборов депутатов муниципального и регионального уровней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что единый день голосования состоится 13 сентября. Перед этим — 11 и 12 сентября можно проголосовать досрочно, в том числе на избирательных участках, организованных в школах.

"Во всех образовательных учреждениях, где располагаются избирательные участки, 11 и 12 сентября 2020 года будут организованы внеклассные мероприятия за пределами территории учебных заведений", - рассказали в правительстве.

В избиркоме Нижегородской области агентству пояснили, что накануне глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в дни выборов в школах будут проходить уроки на свежем воздухе, оздоровительные мероприятия и экскурсии.