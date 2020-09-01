Местные предприятия получили "Нижегородскую марку качества-2020" Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Итоги конкурса "Нижегородская марка качества-2020" подвели 3 сентября 2020 года в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В этот раз церемония прошла в преддверии 95-летия Росстандарта.

"Знаковым оказалось и количество предприятий, которые подали заявки на участие в конкурсе в этом году, – их 95. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, количество участников увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, а видов продукции и услуг представлено в 3 раза больше. Лауреатами конкурса признаны 48 видов продукции и услуг 46 предприятий, еще 148 товаров и услуг получили звание дипломантов конкурса. Среди них есть те, которые активно участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией, перепрофилировали свои производства и своевременно наладили выпуск индивидуальных средств защиты", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие первый заместитель главы региона Евгений Люлин и директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

"Благодаря этому конкурсу предприятия стали уделять еще больше внимания вопросам качества продукции, от которого во многом зависит конкурентоспособность. Товары нижегородских предприятий представлены во многих регионах страны, в различных государствах мира и продолжают завоевывать новые рынки. Для того чтобы соответствовать требованиям, мы должны стремиться к самому высокому уровню качества. И его подтверждением для покупателей уже стала "Нижегородская марка качества". Подобная маркировка гарантирует безопасность и качество покупателям, а предприятиям приносит дополнительные доходы и позволяет развиваться", - сказал Евгений Люлин.

Спектр нижегородских товаров и услуг, представленных на "НМК – 2020", достаточно широк.

"Мы впервые регистрировали заявки на подтверждение качества услуг в сфере ЖКХ, образования, медицины. Есть даже производство натурального жареного кофе! Многие предприятия используют в своем производстве отечественные комплектующие и материалы, пищевые предприятия – отечественное сырье. Продукция пользуется спросом не только в России, но и в странах СНГ, поставляется на экспорт. И все это производится на нижегородской земле", - отметил Денис Миронов.

Лауреаты "Нижегородской марки качества - 2020" смогут маркировать свою продукцию логотипом конкурса. Для нижегородских потребителей этот знак будет служить символом высокого качества продукции и услуг. Кроме того, победители смогут принять участие во всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России".

Напомним, конкурс утвержден правительством Нижегородской области в 2019 году. Координаторы – региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области. Его цель – поддержка высокой репутации производителей, выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий.