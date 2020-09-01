Водителя сельхозкооператива придавило холодильником в командировке в Нижнем Новгороде Происшествия

Водителя сельхозкооператива придавило холодильником в командировке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области. Ранее было организовано расследование несчастного случая.

В ходе расследования было установлено, что в июле этого года водитель СПК "Звениговский" был направлен в Нижний Новгород. На автомобиле ГАЗель он должен был доставить холодильное оборудование в новый магазин в Автозаводском районе. Водитель помогал коллегам разгрузить холодильную витрину, но в тамбуре магазина споткнулся о порог и упал. При падении он не удержал холодильник. В результате, его придавило холодильником. У него был диагностирован перелом позвоночника.

Также установлено, что в должностные обязанности водителя не входит выполнение работы по выгрузке и перемещению холодильного оборудования.

По результатам расследования СПК "Звениговский" (Республика Марий Эл) оштрафован на 110 тысяч рублей.

Материалы расследования направлены в Государственную инспекцию труда в Республике Марий Эл для постановки на несчастного случая на учет.