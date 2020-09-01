Нижегородский водоканал сможет ремонтировать трубы без отключения воды после замены оборудования Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Плановые работы по замене запорной арматуры на водопроводе диаметром 1,4 метра проводятся в Сормовском районе. В связи с этим, на верхних этажах в трёх районах города наблюдалось незначительное понижение давления холодного водоснабжения. Работу автоматической системы управления технологическими процессами проверил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев, сообщили в пресс-службе администрации.

По информации Нижегородского водоканала, замена оборудования на данный момент затронула 45 станций. Так, на водопроводной насосной станций на улице Совнаркомовской была проведена замена насосных агрегатов. Современная установка повышения давления, собранная в заводских условиях из нержавеющих труб, обеспечивает безостановочную работу в течение многих лет без образования сквозной коррозии. Также заменено электрооборудование, трубы и выполнен ремонт, что позволило перевести станцию на работу в автоматическом режиме.

О проведении таких плановых работ администрации районов и управляющие компании оповещаются заблаговременно, чтобы они могли предупредить нижегородцев. В конечном итоге это позволяет регулировать подачу воды на Ново-Сормовской станции и проводить работы без отключения потребителей. По словам Николая Николюка, с внедрением АСУТП Нижегородский водоканал приобретает максимальный контроль на каждом этапе транспортировки воды или стоков. Станции работают в автоматическом режиме – это минимизация человеческого фактора и снижение аварийности, а также уменьшение затрат на энергоресурсы, времени реакции на инциденты, повышение эффективности управления предприятием водоснабжения и водоотведения.

"Для нижегородцев вероятность остаться дома без воды снижается, благодаря АСУТП водоканал узнает об изменении всех параметров максимально быстро и может принять меры до того момента, как жители почувствовали изменения в давлении воды", - сказал Юрий Шалабаев и добавил, что результатом такой комплексной работы стало снижение аварийности на сетях.

За первые шесть месяцев текущего года аварийность снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом и на 28% - по сравнению с 2018 годом.