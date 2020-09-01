Прибыль нижегородских компаний в I полугодии выросла на 2,5% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прибыль нижегородских компаний в I полугодии 2020 года выросла на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Нижегородстат.

В этот период в Нижегородской области прибыль получили 870 крупных и средних организаций по "хозяйственным" видам экономической деятельности. Их удельный вес в общем числе компаний составляет 67,2%. В первом полугодии они получили 81,4 млрд рублей прибыли, в то время как в прошлом году только 79,4 млрд рублей.

Так прибыль компаний, выпускающих лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях, выросла в 9 раз (+823,6%). Однако, точная сумма не указывается в целях конфиденциальности.

Прибыль организаций торговли и ремонта автотранспортных средств выросла в два раза (на 107,8%) с 5,1 до 10,6 млрд рублей.

Компании, занимающиеся транспортировкой и хранением, увеличили прибыль на 83,4% с 4,5 до 8,3 млрд рублей. Также компании получили за услуги водоснабжения, водоотведения, организацию сбора и утилизации отходов на 78,1% больше прибыли (рост с 417,7 до 743,9 млн рублей).

Прибыль в области профессиональной, научной и технической деятельности показала рост на 61,7% с 1,7 до 2,8 млрд рублей. В области административной деятельности рост составил 57% с 118,05 до 185,4 млн рублей.

Организации по добыче полезных ископаемых продемонстрировали рост на 20% с 32,9 до 39,5 млн рублей. Компании, занимающиеся деятельностью в области информации и связи показали рост прибыли на 14,1% с 1,96 до 2,2 млрд рублей.

В сфере недвижимости прибыль выросла на 11,9% с 482,98 до 540,2 млн рублей.

Компании в сфере сельского и лесного хозяйства, а также занимающиеся охотой, рыболовством и рыбоводством увеличили прибыль на 4,5% с 1,5 млрд рублей до 1,6 млрд рублей. Организации, предоставляющие прочие виды услуг показали рост на 2,9% с 31,7 до 32,6 млн рублей.

При этом компании, работающие в области культуры, спорта и досуга в первом полугодии снизили прибыль на 78,2% с 9,5 до 2,06 млн рублей. Гостиницы и предприятия общественного питания - на 35% с 25,4 до 16,5 млн рублей.

Прибыль строительных компаний показала снижение на 28,5% с 1,6 до 1,2 млрд рублей. Организаций в области здравоохранения и соцуслуг - на 26,1% с 76,7 до 56,7 млн рублей.

Обрабатывающие производство снизили прибыль на 14,5% с 50,8 до 43,4 млрд рублей. Высокие показатели продемонстрировали только производство пищевых продуктов (+12,7%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (17,1%), производство резиновых и пластмассовых изделий (74,9%), производство готовых металлических изделий (+37,5%), производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (+15,5%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+3,9%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+22,9%).

Организации, обеспечивающие электрической энергией, газом и паром, проводящие кондиционирование воздуха, снизили прибыль на 11,4% с 10,8 до 9,6 млрд рублей.

В сфере образования прибыль снизилась на 5,6% с 33,4 до 31,6 млн рублей.