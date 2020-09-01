Доходы и расходы бюджета Дзержинска увеличены на 143,6 млн рублей Экономика

Фото: Прес-служба гордумы Дзержинска

Депутаты думы Дзержинска на заседании 3 сентября одобрили изменения в бюджет города. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Доходы и расходы бюджета соразмерно увеличены за счет безвозмездных поступлений на 143,66 млн рублей. В итоге доходы составили 6,056 млрд рублей, расходы — 6,18 млрд рублей. Дефицит остался прежним — 123,9 млн рублей.



Межбюджетные трансферты будут направлены на нужды сферы образования, решение жилищного вопроса, содержание и ремонт дорог.

В частности, грант губернатора региона в размере 616 тысяч рублей позволит оборудовать в школе №70 спортивную площадку. Около 23 млн рублей пойдут на реализацию мероприятий по переселению дзержинцев из аварийного жилищного фонда. Порядка 1 млн рублей субсидий будет направлено в качестве социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома.

Более 57,7 млн рублей позволят профинансировать содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, также сумма 5,86 млн рублей предусмотрена в качестве областного софинансирования ремонта автомобильной дороги по улице Матросова от проспекта Чкалова до улицы Пирогова. Доля местного бюджета составит 5% общего объема средств, выделенных на это мероприятие, или 308,5 тысяч рублей.

Помимо этого, безвозмездные поступления в размере более 925 тысяч рублей будут направлены на реализацию проекта по поддержке местных инициатив. А субсидии объемом 25,69 млн рублей предусмотрены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения вируса на деятельность транспортных предприятий.

За счет перераспределения средств местный бюджет в порядке софинансирования направил около 6,5 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов, обучающихся в муниципальных школах, 1,5 млн рублей на меры поддержки предпринимателей.

Помимо этого, 2,8 млн рублей будут направлены на приобретение и установку восьмидесяти двух спортивных снарядов – турников. Их планируется установить на придомовых территориях многоквартирных домов и муниципальных площадках, в том числе в парках, учреждениях дополнительного образования.

Текущими изменениями в бюджет включены траты в размере 280 тысяч рублей на проверку смет по реконструкции и строительству ряда объектов. В том числе на реконструкцию причальной стенки, пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала, на строительство причала – понтона и пассажирского павильона возле Шуховской башни.