Звуки сирен экстренного оповещения будут звучать на улицах Нижнего Новгорода c 4 до 10 сентября Общество

Звуки сирен экстренного оповещения будут звучать на улицах Нижнего Новгорода c 4 до 10 сентября. Об этом сообщили в управлении ГОЧС.

В ведомстве пояснили, что в указанный период в городе состоится тестирование совместимости системы экстренного оповещения населения с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город". Последний предназначен для повышения уровня общественной безопасности за счет возможности прогнозирования, мониторинга и предупреждения вероятных угроз.

Во время тестирования системы возможно срабатывание сирен.