Звуки сирен экстренного оповещения будут звучать на улицах Нижнего Новгорода c 4 до 10 сентября. Об этом сообщили в управлении ГОЧС.
В ведомстве пояснили, что в указанный период в городе состоится тестирование совместимости системы экстренного оповещения населения с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город". Последний предназначен для повышения уровня общественной безопасности за счет возможности прогнозирования, мониторинга и предупреждения вероятных угроз.
Во время тестирования системы возможно срабатывание сирен.
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