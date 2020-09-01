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Общество

Звуки сирен экстренного оповещения будут звучать на улицах Нижнего Новгорода c 4 до 10 сентября

03 сентября 2020 18:57  [88] Общество

Звуки сирен экстренного оповещения будут звучать на улицах Нижнего Новгорода c 4 до 10 сентября. Об этом сообщили в управлении ГОЧС.

В ведомстве пояснили, что в указанный период в городе состоится тестирование совместимости системы экстренного оповещения населения с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город". Последний предназначен для повышения уровня общественной безопасности за счет возможности прогнозирования, мониторинга и предупреждения вероятных угроз.

Во время тестирования системы возможно срабатывание сирен.

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