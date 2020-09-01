Малый и средний бизнес Нижнего Новгорода не будет платить за размещение летних веранд Бизнес

Малый и средний бизнес Нижнего Новгорода не будет платить за размещение летних веранд ресторанов и кафе в 2020 году. Соответствующе постановление подписал исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Он пояснил, что такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.



"Это даст возможность нижегородским представителям малого и среднего бизнеса снизить расходы, связанные с их деятельностью, и не перекладывать их в конечном счёте на нижегородцев", - приводит пресс-служба администрации города слова Юрия Шалабаева.

Бизнесу также предоставлена возможность отсрочки оплаты на размещение нестационарных торговых объектов со специализацией "продукция общественного питания", "бытовые услуги" (за исключением автомоек, шиномонтажей, автосервисов, ритуальных услуг) и "сувенирная продукция". Амнистия по оплате предоставляется за период с 1 апреля по 31 августа 2020 года.

За необходимой информацией по ведению и поддержке бизнеса в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции можно обратиться в центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода по телефону 416-40-44.