Нижегородские подростки избили водителя такси и угнали автомобиль Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижегородские подростки избили водителя такси и угнали автомобиль. Как сообщили в региональном СУ СК, в отношении двух 17-летних подростков возбуждено уголовное дело по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 166 УКРФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц, с применением насилия).

По версии следствия, ранним утром 30 августа подростки, находясь около Автозаводского универмага по пр. Октября, напали на водителя такси, избили 52-летнего мужчину, а затем угнали его автомобиль марки Reno. Потом они бросили машину.

По "горячим" следам сотрудники отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Нижегородской области задержали угонщиков.

В отношении одного из подозреваемых уже избрана мера пресечения - домашний арест.

Расследование по уголовному делу продолжается.