Последние новости рубрики Происшествия
04 сентября 2020 10:32  [33] Полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
04 сентября 2020 10:24  [60] Дело возбуждено из-за травмирования рабочего на Бору
04 сентября 2020 09:09  [138] Нижегородские подростки избили водителя такси и угнали автомобиль
03 сентября 2020 16:09  [266] Водителя сельхозкооператива придавило холодильником в командировке в Нижнем Новгороде
03 сентября 2020 10:27  [322] СУ СК расследует дело о двух погибших в Нижнем Новгороде пенсионерах
02 сентября 2020 15:31  [326] Предприятие оштрафовали из-за смерти электросварщика на производстве в Выксе
02 сентября 2020 13:24  [396] Двое нижегородских подростков сделали 33 закладки наркотиков в День знаний
02 сентября 2020 10:53  [411] Пожилые брат и сестра погибли на пожаре в Нижнем Новгороде
02 сентября 2020 10:08  [427] Проверка организована после падения подростка с недостроенного дома в Дзержинске
01 сентября 2020 16:38  [371] Нижегородка купила у мошенников свадебное платье за 228 тысяч рублей
Происшествия

Полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

04 сентября 2020 10:32  [33] Происшествия

Житель Шахуньи пытался скрыться на автомобиле от полицейских в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранним утром 27 августа 25-летний мужчина проигнорировал жест сотрудника ГИБДД об остановке и продолжил ехать по Сормовскому району на большой скорости. Полицейские организовали преследование. Заметив это, водитель иномарки попытался скрыться.

Полицейские неоднократно призывали его сбавить скорость и остановиться, но тот игнорировал требования госавтоинспекторов.

Его удалось задержать только на трассе в Балахнинском районе. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства). Автомобиль отправили на спецстоянку.

Отметим, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено лишение прав на срок до 2 лет со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

(видео предоставлено ГУ МВД России по Нижегородской области)
 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph