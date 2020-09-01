Полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем в Нижнем Новгороде (ВИДЕО) Происшествия

Житель Шахуньи пытался скрыться на автомобиле от полицейских в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранним утром 27 августа 25-летний мужчина проигнорировал жест сотрудника ГИБДД об остановке и продолжил ехать по Сормовскому району на большой скорости. Полицейские организовали преследование. Заметив это, водитель иномарки попытался скрыться.

Полицейские неоднократно призывали его сбавить скорость и остановиться, но тот игнорировал требования госавтоинспекторов.

Его удалось задержать только на трассе в Балахнинском районе. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства). Автомобиль отправили на спецстоянку.

Отметим, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено лишение прав на срок до 2 лет со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

(видео предоставлено ГУ МВД России по Нижегородской области)