Фестиваль INTERVALS вновь пройдет в Нижнем Новгороде осенью Культура и отдых

Международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS вновь пройдет в Нижнем Новгороде осенью этого года. Как сообщили организаторы в официальной группе ВКонтакте, фестиваль возвращается в формате INTERVALS TEASER и станет анонсом основного мероприятия в 2021 году, когда будет 800-летие Нижнего Новгорода.

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В этом году в течение трех недель на локациях в центре города будут показаны инсталляции от мировых и российских медиахудожников:

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24-27 сентября — показ инсталляции на фасаде гостиницы “Октябрьская” (ул.Верхневолжская набережная, 9А)

1-4 октября — показ инсталляции в первом павильоне Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 13)

8-11 октября — показ инсталляции на фасаде Ромодановского вокзала (Казанская площадь, 1)

с 24 сентября — показ инсталляции на набережной Федоровского в течение всего фестиваля.

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Образовательная программа INTERVALS TEASER пройдет онлайн: зрителей ждут 3 лекции в формате live-трансляций.

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Организаторами события выступают студия dreamlaser и куратор Ксюша Чеховская при участии Нижний 800 и при поддержке правительства Нижегородской области.

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Впервые INTERVALS прошел в Нижнем Новгороде в апреле прошлого года.

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