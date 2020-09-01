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Спорт

Нижегородское "Торпедо" уступило "Салавату Юлаеву" в первом матче сезона

04 сентября 2020 11:29  [76] Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" в дебютном матче тринадцатого сезона Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо".

Матч состоялся на домашней арене нижегородцев – во Дворце спорта 3 сентября. Противостояние завершилось со счетом 2:3.

Первая шайба оказалась в воротах нижегородской команды уже на второй минуте. Ее забил Маркус Гранлунд. Вторая – перед самым перерывом, оказалась там благодаря Тему Хартикайнену.

На старте второго периода торпедовцы добавили в скорости, и маневр Энди Миле достиг цели.

В третьем периоде серия рикошетов позволила отличиться уфимскому хоккеисту Сакари Маннинену. Ближе к концу периода нижегородский игрок Джордан Шварц подарил болельщикам на трибунах повод для новой радости. Однако, перевес остался в пользу гостей.

"Первый период у нас не получился. Хотя были и хорошие моменты. Во втором и третьем периодах я доволен ребятами и доволен игрой. К сожалению, допустили ошибки в двух моментах, неправильно сыграли, и это повлияло на результат. Но ничего страшного, это был лишь первый матч", - сказал главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

Следующий матч на льду "Нагорного" состоится 5 сентября. Нижегородцы сразятся с "Сибирью" (Новосибирск). Начало игры - в 17:00. 

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