Последние новости рубрики Происшествия
04 сентября 2020 11:48  [81] Участники ОПГ из Выксы получили по 10 лет колонии за сбыт мефедрона по России (ВИДЕО)
04 сентября 2020 10:32  [124] Полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
04 сентября 2020 10:24  [106] Дело возбуждено из-за травмирования рабочего на Бору
04 сентября 2020 09:09  [190] Нижегородские подростки избили водителя такси и угнали автомобиль
03 сентября 2020 16:09  [276] Водителя сельхозкооператива придавило холодильником в командировке в Нижнем Новгороде
03 сентября 2020 10:27  [327] СУ СК расследует дело о двух погибших в Нижнем Новгороде пенсионерах
02 сентября 2020 15:31  [327] Предприятие оштрафовали из-за смерти электросварщика на производстве в Выксе
02 сентября 2020 13:24  [398] Двое нижегородских подростков сделали 33 закладки наркотиков в День знаний
02 сентября 2020 10:53  [413] Пожилые брат и сестра погибли на пожаре в Нижнем Новгороде
02 сентября 2020 10:08  [430] Проверка организована после падения подростка с недостроенного дома в Дзержинске
Происшествия

Участники ОПГ из Выксы получили по 10 лет колонии за сбыт мефедрона по России (ВИДЕО)

04 сентября 2020 11:48  [81] Происшествия

Участники ОПГ из Выксы получили по 10 лет колонии за производство, а также сбыт мефедрона в разных регионах России. Об этом сообщили в УФСБ России по Нижегородской области 4 сентября 2020 года.

Ранее, в ходе расследования дела, сотрудники УФСБ выявили причастных к изготовлению синтетического наркотического вещества. Мефедрон производили в помещении, расположенном в одной из промзон Выксы.

Четыре человека были задержаны с поличным после изготовления очередной партии наркотика массой более 3,7 килограмма.

По результатам заключительного заседания суд признал всех участников преступной группы виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), и назначил трем участникам наказание - 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одному участнику - 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph