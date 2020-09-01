Участники ОПГ из Выксы получили по 10 лет колонии за сбыт мефедрона по России (ВИДЕО) Происшествия

Участники ОПГ из Выксы получили по 10 лет колонии за производство, а также сбыт мефедрона в разных регионах России. Об этом сообщили в УФСБ России по Нижегородской области 4 сентября 2020 года.

Ранее, в ходе расследования дела, сотрудники УФСБ выявили причастных к изготовлению синтетического наркотического вещества. Мефедрон производили в помещении, расположенном в одной из промзон Выксы.

Четыре человека были задержаны с поличным после изготовления очередной партии наркотика массой более 3,7 килограмма.

По результатам заключительного заседания суд признал всех участников преступной группы виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), и назначил трем участникам наказание - 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одному участнику - 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.