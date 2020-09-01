Водонагреватели электрические: собственная система ГВС 365 дней в году

В начале девятнадцатого века по миру семимильными шагами начала распространяться электрификация. Впервые электричество начали использовать для нагрева воды в 1880-х годах: появились безнапорные водонагреватели (1889 год), а затем и с гидравлическим управлением (1949 год). Следующей ступенью стала модель с электронным управлением (1987 год). По конструкции они были проточными. Их основная конструкция и принцип работы остались неизменными и по сей день.

Проточный электрический водонагреватель

Итальянский бренд Ariston является лидером рынка отопительного и обогревательного оборудования, и в линейке производителя, конечно же, представлены модели проточных водонагревателей: например, ABS ANDRIS LUX, ABS BLU EVO R. Все они представлены на https://www.ariston.com/ru-ru/produkty/vodonagrevateli/elektricheskiye/ и отличаются компактностью, доступной ценой и возможностью размещения даже в небольшом пространстве. Из других плюсов:

высококачественные материалы и гарантия надёжности;

простое механическое управление;

быстрый монтаж без вызова специалистов;

стильный дизайн.

Однако они подойдут для небольшого объёма потребления: если в доме живут один-два человека или горячей водой пользуются изредка (в дачном домике). В остальных случаях стоит рассматривать установку накопительного электрического водонагревателя.

Электрический водонагреватель Ariston — то что нужно, если вы не планируете греть воду для бытовых нужд в чайнике и кастрюлях уже в ближайший период профилактического отключения горячей воды коммунальными службами. А ещё это незаменимая вещь, если в доме есть ребёнок. С бойлером он сможет быстро и безопасно получить доступ к тёплой воде в любое время.

Накопительные водонагреватели

Водонагреватели электрические накопительные в отличие от проточных имеют в своей конструкции бак, который, по сути, выполняет роль термоса. Первые бойлеры появились в тридцатых годах прошлого века, но широкое распространение получили уже в пятидесятых, в послевоенные годы. Основными наработками к этому времени стали клапан безопасности (по давлению и температуре одновременно) и эмалированное покрытие бака. В 1971 году появились накопительные бойлеры с внутренним баком из нержавеющей стали.

Концепция этих приборов тоже существенно не изменилась: были усовершенствованы только способы защиты бака от коррозии, нагревательные элементы и органы управления.

Среди популярных моделей накопительных водонагревателей Ariston:

ABS VELIS EVO Qh D с ускоренным нагревом, возможностью вертикального и горизонтального монтажа и суперкомпактными габаритами — всего 27 см в глубину;

первый водонагреватель с тепловым насосом LYDOS HYBRID (реализована инновационная функция i-Memory и значительная экономия ресурсов);

котёл PRO1 ECO ABS PW, который по сравнению с конкурентами греет на 16% больше воды за то же время.

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