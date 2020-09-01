Уход за телом: что нужно знать?

Упругое и подтянутое тело, чистая и мягкая кожа – это то, к чему стремится каждая женщина. Добиться этого можно с помощью комплексного ухода. Что в него входит, мы расскажем в этой статье.

Не лежите подолгу в горячей ванне

Как приятно понежиться в горячей ароматной ванне. Однако злоупотреблять данной процедурой не стоит. Принимать ванну следует не более 20 минут. Дело в том, что горячая вода негативно сказывается на состояние кожи – сушит ее. Если же хочется расслабиться подольше, то рекомендуется добавить в воду эфирные масла. Они оказывают увлажняющий эффект.

Увлажняйте кожу

Вне зависимости от типа кожи каждый раз после душа следует использовать увлажняющий крем. Также подойдет масло для тела. Данные продукты помогают восстановить гидролипидную пленку эпидермиса.

Купить крем и масло можно в интернет-магазине Айхерб. Там они представлены в разном ценовом диапазоне. Лучше всего выбирать продукты из среднего и премиального сегмента. А промокод для iherb с iherbcodes поможет получить скидку.

Поддерживайте водный баланс в организме

Здоровье кожи начинается изнутри. Косметологи рекомендуют выпивать 1,5–2 литра воды в день, чтобы кожа была свежей и чистой.

Многим женщинам очень сложно заставить себя пить воду. На помощь придут мобильные приложения, которые напоминают об очередном стакане воды. Сделать напиток более вкусным и приятным можно с помощью дольки лимона, огурца или мяты.

Делайте пилинг

Кожу тела необходимо глубоко очищать. Сделать это можно с помощью таких косметических продуктов, как скраб или пилинг. В их составе есть жесткие абразивные частички, которые эффективно удаляют отмершие клетки кожи и выравнивают ее рельеф.

Скраб и пилинг можно купить, что, конечно, очень удобно. Но их также можно приготовить в домашних условиях. Рецепт простой: смешайте молотый кофе и гель для душа.

Используйте мягкое полотенце

Мягкую и распаренную после ванны или душа кожу нельзя вытирать жестким полотенцем. Грубые волокна ткани могут поцарапать ее. Необходимо использовать мягкое полотенце из натуральной ткани.

Делайте обертывания

Обертывание — это спасение от целлюлита и дряблости. Делать процедуру необходимо два раза в неделю. Средство для обертывания необходимо нанести на кожу, а затем обмотать участок тела целлофановой пленкой. Эффект не заставит себя долго ждать.

Придерживайтесь принципов правильного питания

То, что мы едим, напрямую влияет на состояние нашей кожи. Поэтому, чтобы она была красивой и здоровой, необходимо придерживаться принципов правильного питания. В основе лежит отказ от жирной и жареной пищи, фаст-фуда, сладкого и мучного. В рационе обязательно должны присутствовать фрукты, овощи и злаки.

Чтобы обеспечить качественный и правильный уход за телом, придется купить множество косметических средств. Их доставка обойдется дорого. Чтобы сэкономить, используйте промокод на бесплатную доставку на iHerb iherbcodes.com/ru/besplatnaya-dostavka-iherb/. Активировать его нужно в специальном окошке во время оформления заказа.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.