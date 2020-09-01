СК выясняет обстоятельства, при которых футбольные ворота упали на ребенка в Володарском районе Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Экипаж

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области организовало проверку из-за падения на школьника футбольных ворот в Володарском районе. Об этом сообщается на сайте управления.

Металлические футбольные ворота упали на 9-летнего мальчика в поселке Юганец. Информация об этом 3 сентября была размещена в одной из групп социальных сетей.

По предварительным данным ребенок получил сотрясение мозга и сломал ногу.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.