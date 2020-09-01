Фонарные столбы в Нижнем Новгороде установили в центре пешеходной дороги

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Прокуратура даст правовую оценку действиям администрации Нижнего Новгорода, которая разрешила установить фонарные столбы на пешеходном тротуаре вдоль проезжей части дороги. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
Проверка организована после трансляции данного видеосюжета в одном из СМИ. Как сообщает телеканал "РЕН ТВ", фонарные столбы установлены на пешеходной зоне таким образом, что пройти по ней можно с большим трудом, а с детской коляской или пожилым людям – просто невозможно.
В администрации района корреспондентам издания заявили, что это территория специального назначения, и она предназначена для временного складирования снега после уборочных работ на дороге.
Сейчас прокуратура Нижнего Новгорода организовала проверку данных обстоятельств. Проверка покажет, насколько администрация Нижнего Новгорода и подрядные организации действовали в правовом поле, устанавливая, таким образом, фонарные столбы.
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