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Общество

Некорректно работающие видеокамеры начали демонтировать в Кстовском районе

04 сентября 2020 14:07  [114] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Камеры фотовидеофиксации, некорректно фиксирующие нарушения ПДД, начали демонтировать в Кстовском районе. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, комиссионную проверку камер провели представители Центра безопасности дорожного движения Нижегородской области, ГИБДД и завода-изготовителя после массовых жалоб жителей на необоснованные штрафы.

После демонтажа комплексы будут отправлены на завод-изготовитель, где будет выполнена диагностика на предмет сбоев, после чего будет выдано заключение о их работоспособности. На это время вынесение постановлений со всех аналогичных комплексов будет приостановлено.

В случае подтверждения некорректной работы комплексов Центром безопасности дорожного движения Нижегородской области совместно с ГИБДД будет проработан вопрос об отмене штрафов.

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