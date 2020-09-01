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Культура и отдых

Нижегородцам предложили расписать деревья в парке "Дубки"

04 сентября 2020 15:06  [41] Культура и отдых

Нижегородцам предложили расписать деревья в парке "Дубки". Как сообщили в дирекции парка, 6 и 12 сентября пройдет акция по лечению и росписи деревьев. Время проведения с 10:00 до 14:00.

Как пояснили в дирекции, сначала поврежденные части дерева (без коры) покрываются специальным лечебным составом, поверх которого безопасными красками наносится роспись. Она создает дополнительный защитный слой и предотвращает попадание влаги.

"Данная акция согласована с экологами и не причинит вреда природе", - подчеркнул директор МАУ "Дирекция парков и скверов" Александр Чикаев.

Каждое дерево фактически превращается в арт-объект. Специальная краска "не боится" непогоды, запечатывает поры в древесине, спасает дерево от грибка, влаги и жуков, отметили организаторы.

Узнать о проекте "Живая галерея" можно в соцсетях: https://www.facebook.com/groups/233480276843751/?ref=share и https://vk.com/artguru.site https://vk.com/ermitage_52.

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Предложения и замечания, касающиеся парка "Дубки", нижегородцы могут направить на электронную почту: info@parkinnov.ru, в группу https://vk.com/direkcia или по телефону: 281-34-24.

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