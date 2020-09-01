Донорская акция "Мы с тобой одной крови" прошла в Нижегородском филиале "Т Плюс" Общество

4 сентября в нижегородском офисе ПАО "Т Плюс" прошла очередная донорская акция "Мы с тобой одной крови", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Из числа желающих медики Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой отобрали для сдачи крови 37 человек. К сотрудникам офиса Нижегородских филиалов "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" присоединились энергетики Сормовской ТЭЦ. В связи с пандемией коронавируса акция проводилась со строгим соблюдением мер профилактики в условиях существующей эпидемиологической ситуации.

"В условиях пандемии мы продолжаем проводить свои социальные акции. Посвящая акцию юбилею Великой Победы, мы напоминаем о том огромном вкладе, который внесли в нее доноры. Донорская кровь – это чье-то спасенное здоровье, а зачастую и жизнь. Сегодня это тоже очень важно", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Федеральная донорская акция "Мы с тобой одной крови" проходит в 31 городе России по инициативе ПАО "Т Плюс". В феврале-марте Дни донора в рамках акции прошли на объектах компании в Кстове и Дзержинске.

Сотрудники нижегородского офиса "Т Плюс" сдают кровь дважды в год, начиная с 2012 года.