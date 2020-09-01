Детскую площадку, стилизованную под военную тематику, установили в Парке Победы Лыскова Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Торжественное открытие Парка Победы после благоустройства состоялось в Лыскове 4 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благоустройство велось в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"По итогам благоустройства получилось отличное общественное пространство, которое будет играть важную роль в патриотическом воспитании молодежи. Рассчитываю, что районная администрация проработает программу проведения здесь тематических массовых мероприятий. Особенно ценно, что такой парк открылся в Лыскове в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В парке заасфальтировали тротуары, установили детскую площадку, стилизованную под военную тематику. Также сделаны постаменты, на которых установили три новых образца военной техники. Кроме того, выполнена установка дополнительного видеонаблюдения, лавочек и фонарей. Появилась также фотозона с арт-объектом в виде звезды.

На благоустройство общественного пространства из федерального, областного и местно бюджетов направили почти 6 млн рублей.

"За преображение данного общественного пространства проголосовали наши жители. Отмечу, что к развитию территории мы подошли комплексно. В преддверии 75-й годовщины Победы мы реконструировали мемориал "Вечный огонь" на входе в парк. Кроме того, была проведена большая работа по актуализации имен лысковчан, погибших во время Великой Отечественной войны. Недостающие имена мы нанесли на таблички. Средства на это были выделены по региональной программе поддержки местных инициатив", - добавил глава администрации Лысковского района Владимир Першин.

Глеб Никитин также отметил, что в Нижегородской области в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 млрд рублей.

Ранее губернатор говорил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.