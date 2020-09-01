"Музей кино" создан в Кстове в составе проекта "Вам решать" Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

"Музей кино" создан в городе Кстово в рамках нижегородского проекта "Вам решать", инициированного губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Презентация единственной в области музейной экспозиции, посвященной кино, состоялась в преддверии Дня рождения Кстова и Кстовского района. Экспозиция расположена в здании Центральной библиотеки.

"Кстовский район очень кинематографичен. В таких живописных местах, как Кадницы, Великий Враг, Безводное, начиная с 1938 года российские режиссеры сняли 21 фильм. Экспозиция посвящена и 50-ти фильмам, снятым в других нижегородских муниципалитетах. Большой раздел отведен нижегородцам-горьковчанам, которые своим искусством прославили отечественный кинематограф: актерам, режиссерам, сценаристам. Огромное спасибо почетному гражданину Кстовского района Владимиру Павлову за такую прекрасную идею! Экспозиция с интереснейшими архивными материалами - воплощение многолетнего, кропотливого труда Владимира Николаевича", - отметил Глеб Никитин.

Владимир Павлов рассказал, что материалы для формирования экспозиции передали более 100 актеров и режиссеров.

С помощью различных образцов киноаппаратуры в залах оформлен "киносъемочный павильон" и "киноаппаратная" с демонстрацией кинобилетов разных лет и различных регионов России, стран бывшего СССР. Музейная экспозиция будет торжественно открыта для широкого круга посетителей после снятия соответствующих ограничений для библиотек, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

"Закономерно, что именно в Кстовском районе создан музей Нижегородского кино. Здесь были сняты фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа. Кстовчане знают об этом и по праву гордятся. Благодаря энергии нашего земляка Владимира Павлова эту замечательную идею удалось воплотить в жизнь. Совсем скоро музей откроет свои двери для посетителей, и я уверен, что каждый найдет здесь для себя что-то интересное. Хочу сказать спасибо всем проголосовавшим за этот проект, а также от имени кстовчан поблагодарить правительство области за финансовую поддержку инициатив жителей", - отметил глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев.

В Кстовском районе сняты (полностью или частично) следующие фильмы: "В людях", "Чемпион мира", "Екатерина Воронина", "Фома Гордеев", "Хлеб и розы", "Секретарь обкома", "Жили-были старик со старухой", "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж", "Курочка Ряба", "Деревенский детектив", "День и вся жизнь", "Удивительный заклад", "Двенадцать стульев", "Русское поле", "Земляки", "Хождение по мукам", "Утомленные солнцем" и др.

Напомним, что в 2019-м муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по итогам выбора жителей в этом году будут реализованы 103. В региональном бюджете на 2020 год на их финансирование заложено 900 млн рублей.

О необходимости повышать роль инициативного бюджетирования в стране заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее нижегородский проект "Вам решать" был представлен в Совете Федерации среди лучших практик народного бюджетирования в РФ.