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Общество

Несколько автобусов перестанут до конца сентября ходить через ул. Страж Революции

04 сентября 2020 18:46  [81] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Несколько автобусных маршрутов перестанут курсировать до конца сентября через ул. Страж Революции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Речь идет о маршрутах А-10, А-51, А-56, Т-29 и Т-59.

Как пояснили в департаменте, с 7 по 27 сентября дорога по улице Страж Революции будет перекрыта на участке напротив дома №21, где установят временный объект инженерной инфраструктуры.

В связи с этим по данному участку не сможет проехать ни один вид транспорта. Автобусные маршруты будут следовать через улицу 50-летия Победы в оба направления.

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