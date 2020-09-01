Морковь, яблоки и капуста подешевели в Нижегородской области.
Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 24 по 31 августа 2020 года в регионе на 5,2% снизилась средняя цена на морковь (с 34,4 до 32,6 руб. за 1 кг), на 2,8% подешевели яблоки (с 118,1 до 114,9 руб. за 1 кг), на 3,9% – капуста (с 20,9 до 20,05 руб. за 1 кг).
Кроме того, с 24 августа в Нижегородской области снизились средние цены на говядину, куриное мясо и лук.
При этом наиболее значительный рост цен (0,7%-0,8% за 1 кг) произошел на сахар и картофель.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными и указывал на необходимость усиления контроля за ними.
"Необоснованное завышение цен недопустимо", - отметил глава региона.
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