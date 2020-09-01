"При разработке проекта благоустройства парка "Швейцария" акцент был сделан на богатый природный ландшафт", - Александра Харченко Общество

Участница программы Архитекторы.рф, директор Центра компетенций по развитию городской среды АО "РКР" Александра Харченко оценила проект комплексного благоустройства парка "Швейцария".

"Мне понравилось, что при разработке проекта акцент был сделан на богатый природный ландшафт. Все решения очень интересные и амбициозные из-за масштаба самой территории, сложности рельефа. Комплексный подход к экологии, озеленению, рекреационной инфраструктуре сделает парк безопаснее и комфортнее для жизни", – отметила Александра Харченко.

"Все некапитальные павильоны, необходимые для комфортного пребывания на территории парка, аккуратно интегрированы в существующий ландшафт, сложный рельеф и лесной массив парка. Также продуманы специальные решения для детских и спортивных площадок. Их форма, покрытие и озеленение разработаны в зависимости от местоположения и соседства с окружающей флорой", – рассказала руководитель проектного отдела АО ГК "ЕКС" Анастасия Стрелец.

Напомним, 17 августа архитекторы из разных городов России посетили парк "Швейцария" в рамках регионального образовательного модуля "Российский контекст" программы Архитекторы.рф. Проект реализуется ДОМ.РФ по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Архитекторы познакомились с проектом благоустройства парка "Швейцария" и проконтролировали ход реализации работ.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области и общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы" (ВООП) подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений деятельности ВООП в Нижегородской области станет контроль за реализацией проекта благоустройства крупнейшего и старейшего парка Нижнего Новгорода – парка "Швейцария".

СПРАВКА:

Программа Архитекторы.рф создана в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей и государственных (муниципальных) служащих. Цель проекта – обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Архитекторы.рф включает в себя бесплатную лидерскую офлайн-программу, систему онлайн-образования, публичные лекции и семинары по городскому развитию.

С 16 по 23 августа стартовал региональный образовательный модуль "Российский контекст" программы Архитекторы.рф.

Его участники – 100 архитекторов со всей России, разделившись на три команды, отправились исследовать регионы по следующим маршрутам:

— "экватор": Нижний Новгород, Арзамас, Казань, Арск, Богатые Сабы, Тюлячи;

— "север": Архангельск, Малые Карелы, Мурманск, Териберка;

— "юг": Сочи, Красная Поляна, Краснодар, Горячий Ключ, Анапа.

Во время модуля в Нижнем Новгороде прошла встреча с и.п. главы города Юрием Шалабаевым, а также лектории с представителями департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Института развития городской среды Нижегородской области, Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал) и АО ГК "ЕКС".