Пешеход погиб под колесами легкового автомобиля на трассе Линда-Городец- Заволжье в Нижегородской области Происшествия

Пешеход погиб под колесами легкового автомобиля на трассе Линда-Городец- Заволжье в Нижегородской области.

По сведениям ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло вечером 4 сентября.

ВАЗ 21099 совершил наезд на мужчину 1966 г.р, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

По информации, полученной полицейскими от очевидцев происшествия, пешеход находился в нетрезвом состоянии.

Кроме того, в нарушение ПДД, на одежде потерпевшего не было световозвращающих элементов.

По факту ДТП проводится проверка.