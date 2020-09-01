Пешеход погиб под колесами легкового автомобиля на трассе Линда-Городец- Заволжье в Нижегородской области.

По сведениям ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло вечером 4 сентября.
ВАЗ 21099 совершил наезд на мужчину 1966 г.р, который шел по проезжей части в попутном направлении.
Пострадавший скончался на месте происшествия.
По информации, полученной полицейскими от очевидцев происшествия, пешеход находился в нетрезвом состоянии.
Кроме того, в нарушение ПДД, на одежде потерпевшего не было световозвращающих элементов.
По факту ДТП проводится проверка.
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