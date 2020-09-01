Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожилой мужчина скончался во время пожара в многоквартирном доме в Навашинском районе.
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание произошло в п. Степурино в жилом доме на ул. Дзержинского.
На тушении были задействованы 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.
В результате ЧП сгорело имущество на общей площади 5 кв.м. Погиб мужчина 1958 г.р.
В качестве наиболее вероятной причины возгорании называется неосторожность при курении.
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