Юные нижегородцы смогут принять участие в конкурсе рассказов памяти Владислава Крапивина Культура и отдых

Юные нижегородцы смогут принять участие в конкурсе рассказов памяти ВладиславаКрапивина.

Как сообщает информационный центр ФГБУК "Музей Победы", литературный конкурс памяти Владислава Крапивина организовал Музей Победы.

Конкурс детских рассказов посвятили известному писателю, автору замечательных книг для школьников (Владислав Крапивин ушел из жизни 1 сентября 2020 года).

"Мы ждем рассказы о дружбе и верности, то, чему учил детей в своих произведениях Владислав Крапивин. Его книги - о ребятах со смелыми сердцами, борцах за добро и правду, о детских надеждах и мечтах. Уверен, новый творческий конкурс поможет сберечь традиции доблести и чести, которые писатель привил не одному поколению юных читателей", - отмечает директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

До 10 октября 2020 года школьники могут присылать свои произведения на конкурс, который будет проходить в трех возрастных номинациях: от 7 до 10, от 11 до 14 и от 15 от 18 лет.

Итоги творческого состязания организаторы подведут 14 октября - в день рождения Владислава Крапивина.

В качестве приза авторам трех лучших работ будут вручены билеты на экскурсию по новой уникальной экспозиции музея "Подвиг Народа", на которую победители конкурса смогут также пригласить по пять друзей.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.ru/playbill/events/konkurs-pamyati-vladislava-krapivina/

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