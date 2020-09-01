"Нефтегазовый комплекс - стратегически важная отрасль российской экономики", - Глеб Никитин Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

"Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Нефтегазовый комплекс - стратегически важная отрасль российской экономики. Он обеспечивает сырьем практически все сферы производства, работу топливных и энергетических компаний, транспорта, ЖКХ. Неслучайно нефть и газ в нашей стране издавна называют "черным" и "голубым золотом". В нашем регионе работают крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия, продукция которых востребована на российском и зарубежном рынках. Они динамично развиваются: реализуют крупные инвестпроекты, открывают новые производства, расширяют ассортимент. Это гарантия стабильности для тысяч людей, которые трудятся на этих предприятиях. Их самоотверженная работа, высочайший профессионализм и мужество вызывают глубокое уважение. Самые добрые слова хочу также сказать в адрес ветеранов отрасли – наставников, которые передают бесценный опыт и мастерство молодому поколению", - сказано в поздравлении.

"Отдельно бы хотел поблагодарить и работников газовой промышленности. За последние годы мы сделали заметный шаг вперед в газификации региона. Газ постепенно добирается до самых отдаленных уголков. Так, в 2020 году на газификацию сельских территорий региона будет направлено более 170 млн рублей по программе "Развитие АПК Нижегородской области". На эти средства будут построены еще 13 объектов газоснабжения общей протяженностью свыше 70 км. Это улучшит качество жизни сельчан, обеспечит развитие экономики и социальной сферы, повысит инвестиционную привлекательность сельских территорий. Кроме того, в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020-2022 годы уже построено 9 объектов газоснабжения в 8 районах области", - говорится в поздравлении.

"Уважаемые газовики и нефтепереработчики! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа, оптимизма и реализации всех намеченных планов!" - сказано в поздравлении.