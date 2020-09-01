Подъезды в двух домах отремонтировали после жалоб нижегородцев в жилинспекцию Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области проверили исполнение предписаний по ремонту подъездов, выданных управляющим компаниям, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

Так, в ГЖИ поступило обращение от жителей дома №6 по ул. 40 лет Победы о ненадлежащем содержании подъезда № 2.

"В ходе проверки нами установлено, что в подъезде № 2 не производится влажная уборка, и на стенах наблюдается отслоение штукатурного и окрасочного слоев", - рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

По данному факту Госжилинспекцией в отношении АО "Домоуправляющая Компания Приокского района" было возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание об устранении недочетов. В результате принятых мер ремонт подъезда был произведен в полном объеме.

Также в Госжилинспекцию поступило аналогичное обращение от жителя дома № 14 по ул. Богородского в Советском районе Нижнего Новгорода.

"В отношении ТСЖ №123 проведена внеплановая выездная проверка. Факты, изложенные в обращении, подтвердились. Нами было выдано предписание, которое в настоящее время исполнено, нарушения устранены. Повторная проверка показала, что выполнен ремонт подъездов с заменой абонентских почтовых ящиков", - добавил Игорь Сербул.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.