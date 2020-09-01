Нижегородские предприниматели могут подать заявки на участие в региональном бизнес-стендапе "Свои грабли" до 17 сентября Экономика

Нижегородские предприниматели могут подать заявки на участие в региональном бизнес-стендапе "Свои грабли" до 17 сентября.

Победители конкурса получат призы в размере 200 000 рублей. Об этом сообщил министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, конкурс уже показал свой потенциал в прошлом году и получил положительные отклики.

""Свои грабли" — это ноу-хау нашего технопарка "Анкудиновка". Участники расскажут о своем предпринимательском опыте в формате стендап-шоу. Они поделятся мнением о том, как не наступить на чужие "грабли", и вместе со зрителями посмеются над ситуациями, знакомыми как стартаперам, так и опытным бизнесменам. Это возможность проанализировать свои действия, узнать об интересных проектах в неформальной обстановке. В подготовке выступления им будут помогать сотрудники технопарка. В прошлом году в финале были феерические выступления – и с точки зрения судей, и по мнению зрителей. Уверен, что в этом году будет еще интереснее", - сказал Максим Черкасов.

Министр добавил, что одна из целей стендап-шоу — популяризация предпринимательства.

"Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусматривает не только финансовую поддержку бизнеса, но и вовлечение в предпринимательскую деятельность более широкого круга людей", — отметил Максим Черкасов.

Руководитель технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев рассказал, что в состав конкурсного жюри входят успешные предприниматели, "титаны бизнеса", инвесторы, эксперты из различных областей. Определять победителя будут по ряду критериев, среди которых проектная новизна, нетривиальность бизнес-идеи, уровень проработанности проекта, масштабируемость бизнеса и его перспективы.

"Жюри на заочном этапе конкурса выберет 8 участников, стендап-презентации их проектов мы и увидим в очном финале конкурса, который состоится 12 ноября 2020 года в технопарке "Анкудиновка". Можно будет прийти поболеть за участников конкурса либо посмотреть на их выступления позднее на нашем сайте", - рассказал Тимур Радаев.

Победитель прошлогоднего конкурса, резидент технопарка "Анкудиновка" Илья Котов (производитель оборудования для автоматического выращивания растений методом гидропоники) рассказал, что призовые деньги он вложил в развитие инновационных технологий для автоматизированного ухода за растениями и масштабирование производства.

"Конкурс поможет как начинающим, так и опытным предпринимателям научиться ярко и доходчиво рассказывать о своих проектах. Стартаперам приходится часто выступать перед инвесторами, а здесь они смогут отточить свои навыки публичной речи и работы с залом. В прошлом году я сам не только отлично провел время, но и проанализировал прошлые ошибки и вспомнил интересные проекты. А еще приобрел новые контакты. Удивительно, но на конкурсе я познакомился со своими будущими бизнес-партнерами, которые, как оказалось, работали в соседнем офисе", - поделился Илья Котов.

Подать заявку на конкурс можно до 17 сентября 2020 года на сайте: svoigrabli52.ru/

Видео выступлений финалистов прошлого года можно посмотреть на ютуб-канале технопарка "Анкудиновка", в разделе "Свои грабли": https://www.youtube.com/playlist?list=PLC3mkgN_QLjBGrVzfS-XMcspcRzwdkc2w

Напомним, технопарк "Анкудиновка" вошел в I группу А+ "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка" пятого Национального рейтинга эффективности российских технопарков, итоги которого подвела Ассоциация кластеров и технопарков России по результатам 2019 года.

Нижегородская область - в двойке лучших региональных операторов Фонда "Сколково". Технопарк "Анкудиновка" перевыполнил плановые показатели за 2019 год - количество резидентов и их прогнозируемые объемы продаж оказались более чем в 1,5−2 раза выше прогнозируемых.

Ранее сообщалось, что на базе центра "Мой бизнес", открытого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", организован call-центр "Мой бизнес", в котором можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 09:00 до 18:00, звонок бесплатный).

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