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Политика

"Надеюсь, что избиратели понимают степень своей ответственности за наше общее будущее", - Оксана Кислицына

06 сентября 2020 13:19  [102] Политика

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына поделилась мнением, какого итога она ждет от предстоящих выборов.

"От этих выборов лично я ожидаю, что по результатам голосования избирателей будут сформированы компетентные представительства органов власти в муниципальных образованиях. И работать в них будут не просто законно избранные депутаты, а, в первую очередь, неравнодушные люди, которые интересы своих избирателей будут ставить выше, чем свои собственные", - сказала Оксана Кислицына.

"Очень надеюсь, что избиратели тоже понимают степень своей ответственности за наше общее будущее и придут голосовать 13 сентября", - заявила Оксана Кислицына.

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