Находивший в федеральном розыске 13 лет мужчина задержан нижегородскими оперативниками Происшествия

Находивший в федеральном розыске 13 лет мужчина задержан нижегородскими оперативниками.

По информации ГУ МВД России, гражданин в составе преступной группы совершил ряд противоправных деяний, в том числе таких как похищение человека и вымогательство.

Согласно предоставленной информации, шайка из 5 человек орудовала в разных регионах РФ - следы злодеяний зафиксированы, в частности, в Нижегородской, Тульской областях, в Подмосковье.

В настоящее время четыре участника преступной группы отбывают наказание в местах лишения свободы.

Пятый участник банды скрылся от правосудия в 2007 году.

Было установлено, что гражданин 1986 г.р находится в Москве. В 2020 году находившийся в федеральном розыске мужчина был задержан оперативными сотрудниками 8 отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области.