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Происшествия

Труп мужчины извлекли из водоема в Нижнем Новгороде 6 сентября

06 сентября 2020 17:03  [61] Происшествия

Труп мужчины извлекли из водоема в Нижнем Новгороде 6 сентября.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, тело было обнаружено в озере Земснаряд в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

В операции по извлечению трупа были задействованы 4 работника аварийного-спасательного отряда управления ГОЧС Нижнего Новгорода и 2 единицы техники.

Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

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