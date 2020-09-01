Труп мужчины извлекли из водоема в Нижнем Новгороде 6 сентября.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, тело было обнаружено в озере Земснаряд в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
В операции по извлечению трупа были задействованы 4 работника аварийного-спасательного отряда управления ГОЧС Нижнего Новгорода и 2 единицы техники.
Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.
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