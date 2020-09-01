Последние новости рубрики Общество
07 сентября 2020 09:51  [59] Птицекомплекс в Нижегородской области погасил более 1,2 млн рублей долгов по зарплате
07 сентября 2020 09:35  [61] Прокуратура выявила нарушения в работе аттракционов в Сормовском парке
07 сентября 2020 09:27  [162] Дождливая и холодная погода ждет нижегородцев с середины недели
06 сентября 2020 12:32  [590] Коронавирус в Нижегородской области за минувшие сутки обнаружили еще у 153 человек
06 сентября 2020 10:56  [290] Пять центров занятости Нижегородской области планируют провести онлайн-ярмарки вакансий 10-25 сентября
06 сентября 2020 09:26  [228] Подъезды в двух домах отремонтировали после жалоб нижегородцев в жилинспекцию
06 сентября 2020 09:18  [225] "Нефтегазовый комплекс - стратегически важная отрасль российской экономики", - Глеб Никитин
05 сентября 2020 16:22  [367] Движение транспорта на площади Привокзальной в Дзержинске ограничат из-за ремонта теплосетей
05 сентября 2020 15:18  [712] Коронавирус за минувшие сутки в Нижегородской области подтвердился еще у 154 человек
05 сентября 2020 11:36  [522] "При разработке проекта благоустройства парка "Швейцария" акцент был сделан на богатый природный ландшафт", - Александра Харченко
Общество

Дождливая и холодная погода ждет нижегородцев с середины недели

07 сентября 2020 09:27  [162] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дожди и прохладная погода придут в Нижний Новгород на предстоящей неделе.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в понедельник и вторник в Нижнем Новгороде будет еще тепло – около +25°, но если в понедельник нижегородцы смогут увидеть солнце, то во вторник небо скроют облака, а в ночь на среду похолодает до +12° и пойдет дождь.

Со среды 9 сентября погода полностью испортится – днем станет не намного теплее, чем ночью – всего лишь +13°, весь день будет идти дождь, который к вечеру прекратится.

В четверг потеплеет до +17°, осадков не ожидается, но дождь вернется в пятницу с холодной погодой – столбики градусников днем вновь опустятся до +13°.

В ночь на субботу будет пасмурно и холодно до +10°, но по ощущениям как +7°. Воскресенье станет самым солнечным днем на предстоящей неделе – синоптики прогнозируют чистое небо и +18°.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph