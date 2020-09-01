Дождливая и холодная погода ждет нижегородцев с середины недели Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дожди и прохладная погода придут в Нижний Новгород на предстоящей неделе.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в понедельник и вторник в Нижнем Новгороде будет еще тепло – около +25°, но если в понедельник нижегородцы смогут увидеть солнце, то во вторник небо скроют облака, а в ночь на среду похолодает до +12° и пойдет дождь.

Со среды 9 сентября погода полностью испортится – днем станет не намного теплее, чем ночью – всего лишь +13°, весь день будет идти дождь, который к вечеру прекратится.

В четверг потеплеет до +17°, осадков не ожидается, но дождь вернется в пятницу с холодной погодой – столбики градусников днем вновь опустятся до +13°.

В ночь на субботу будет пасмурно и холодно до +10°, но по ощущениям как +7°. Воскресенье станет самым солнечным днем на предстоящей неделе – синоптики прогнозируют чистое небо и +18°.