Спящую нижегородку ограбили в собственной квартире Происшествия

Спящую нижегородку ограбили в собственной квартире. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Нижнему Новгороду 7 сентября 2020 года, ранее поступило сообщение о том, что неизвестный проник в одну из квартир по улице Бекетова и похитил 100 тысяч рублей из квартиры 48-летней женщины. Выяснилось, что она забыла закрыть дверь в квартиру, чем и воспользовался злоумышленник.

Позднее была установлена личность и задержан подозреваемый в совершении данного преступления – ранее судимый 39-летний нижегородец. Мужчина рассказал полицейским, что к совершению преступления его подтолкнула приоткрытая дверь в квартиру родственницы, которая в тот момент спала в одной из комнат в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные денежные средства мужчина потратил на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Мужчина находится под подпиской о невыезде. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.