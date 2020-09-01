Зарезали и сожгли: в Борском районе раскрыто жестокое убийство женщины Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Жестокое убийство женщины, обгоревшее тело которой найдено в ее доме, раскрыто в Борском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 7 сентября 2020 года.

Ранее в МЧС информировали о том, что в ночь на 2 сентября на пожаре в доме по ул. Горького на Бору было обнаружено тело.

Выехавшие на место происшествия следователи следственного управления возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе слаженной и грамотно спланированной работы следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Нижегородской области по "горячим" следам 4 сентября 2020 года задержан 27-летний мужчина.

По версии следствия, 1 сентября мужчина пришел в дом, напал на хозяйку, нанес ей несколько ножевых ранений. Затем обыскав дом, он похитил ценные вещи, ювелирные украшения и телефон погибшей. С целью сокрытия совершенного убийства он поджег дом и скрылся с места преступления.

Установлено, что ранее мужчина выполнял строительные работы в этом доме и знал, что у хозяйки есть ценные вещи.

Как полагают следователи СК, именно с целью совершения разбойного нападения и убийства он и пришел в дом к женщине, которая сама открыла ему дверь, так как знала его.

Мужчине предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Мужчина заключен под стражу. Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал частично. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Расследование продолжается.