Более 50 медалей завоевали нижегородцы после возобновления спортивного сезона Спорт

Фото: Предоставлено СШОР по современному пятиборью и конному спорту

Более 50 медалей завоевали нижегородцы после возобновления спортивного сезона. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Первые медали – пять золотых и пять бронзовых – получили нижегородские гребцы на Большой Московской регате, которая завершилась 10 августа.

В общей сложности с 6 августа по 6 сентября нижегородские спортсмены завоевали 54 медали, в том числе 20 золотых.

Как отметил Глеб Никитин, нижегородцы очень достойно представляют регион на состязаниях.

"Приятно, что наши спортсмены не потеряли форму и настоящий азарт. Мне хочется поблагодарить всех за новые достижения и пожелать удачи", - сказал губернатор.

Из последних достижений – три бронзовые медали на первенстве Европы по гребле (для участников в возрасте не старше 23 лет). Их обладателями стали нижегородские гребцы Алла Неустроева, Дарья Кукушкина, Анастасия Баженова в заездах восьмерок (с рулевым). Соревнования проходили в германском Дуйсбурге. Также нижегородские пятиборцы Сергей Баранов, Алена Авдеева и Людмила Тебекина стали серебряными призерами на чемпионате России, который завершился в Москве 6 сентября.

"Выступлением своим доволен. Несмотря на достаточно долгий перерыв, особо не потерял форму и был достаточно уверен в своих силах. К сожалению, из-за пандемии не получалось тренироваться в полном объеме, поэтому занимался в меру своих возможностей", - поделился впечатлениями 22-летний воспитанник лысковского ФОКа, пятиборец Сергей Баранов.

"После возобновления проведения соревнований российского и международного уровней нижегородские спортсмены добились весомых результатов. Надеюсь, на будущие победы наших земляков на международной арене, тем более что первые успехи уже есть", - отметил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

Напомним, что по итогам соревнований – чемпионатов, первенств, Кубков России и других всероссийских состязаяний – проходит отбор лучших спортсменов в национальные сборные.