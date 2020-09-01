Банк "Открытие" предложил онлайн-сервис кредитования МСБ Бизнес

Банк "Открытие" и мультикатегорийный онлайн-ритейлер Ozon предложили дополнительную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса - сервис экспресс-кредитования продавцов маркетплейса на специальных условиях. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Оформить и получить экспресс-кредит от банка "Открытие" и Ozon можно в режиме онлайн. Для этого предпринимателю необходимо подать заявку через личный кабинет на портале для продавцов Ozon.

Чтобы получить кредит, не требуется собирать дополнительные документы или искать поручителя. Денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца в течение нескольких часов после акцепта банком заявления клиента. Комиссия за выдачу и сопровождение кредита отсутствует. После одобрения решения кредит автоматически отобразится у клиентов "Открытия" в интернет-банке. В случае отсутствия счета в банке "Открытие" продавец может открыть его онлайн из любой точки России.



Продавцы онлайн-ритейлера Ozon могут получить кредит на сумму до 10 млн рублей на срок до двух лет с процентной ставкой от 9,5%. Кредитные средства можно получить под залог товара в обороте, находящегося на складах Ozon - это повышает вероятность одобрения кредита банком и позволяет партнерам компании снизить собственные финансовые риски.



"Партнерская программа с Ozon позволит предпринимателям быстро получить средства на выгодных условиях, чтобы оперативно реализовать свой товар через один из самых популярных интернет-магазинов страны", - прокомментировала директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка "Открытие" Елена Куроптева.

"В период пандемии коронавируса маркетплейс Ozon помог многим предпринимателям сохранить бизнес за счет переориентации продаж в онлайн-канал. К концу второго квартала на площадке было 13 тысяч активных продавцов, сегодня их ещё больше и многим необходимы инвестиции в рост и развитие продаж", - говорит вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon Ваэ Овасапян.

"Предприниматели используют займы для поддержания товарных запасов, развития продуктовой линейки, масштабирования бизнеса. По статистике, после использования займа оборот наших партнеров растёт примерно на треть. Конечно, появление в числе наших финансовых партнеров банка из топ-10 - это ещё больше возможностей для наших партнеров", - добавил он.